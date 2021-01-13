Калуга, 13 января, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждён один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 13 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных COVID-19, умер житель житель Калуги 1939 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 194 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.