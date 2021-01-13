Калуга, 13 января, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 156 человек за последние сутки, сообщает 13 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 12 января, в регионе было зарегистрировано 162 подтверждённых случая.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России В КБ №8 ФМБА России

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 23 тыс. 168 человек, 1860 человек находятся на лечении, 21 тыс. 114 человек выздоровели, 194 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (328), в Обнинске (156), Боровском (1123) и Кировском (110) районах.