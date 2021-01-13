Москва, 13 января, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В России до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 13 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством.

Dzhmao.ru Вакцинация против коронавирусной инфекции

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

«Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале», — обратилась она к главе государства.

Голикова добавила, что с регионами будут проведены дополнительные консультации, в ходе которых будут обговорены все детали этого процесса.

«На сегодняшний день мы понимаем, что до конца января для использования населением поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам нужно будет достаточно серьёзно нарастить прививочную кампанию», — отметила вице-премьер.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин в ходе совещания призвал уже с понедельника, 18 января, приступить к массовой вакцинации всего населения страны и поручил правительству «выстроить соответствующий график работы».