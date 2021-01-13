Киев, 13 января, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Украина ведёт переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу снижения тарифов на газ для населения страны. Об этом заявил 13 января советник президента Украины Олег Устенко, сообщило издание Strana.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он рассказал, что миссия возобновила свою работу после новогодних праздников, и один из вопросов, которые обсуждаются с представителями МВФ, — это вопрос снижения тарифов на газ для населения.

Устенко отметил, что компания «Нафтогаз» продаёт населению газ по текущей рыночной цене, хотя сам газ закупался раньше и по гораздо меньшей цене.

«Задача Кабмина — объяснить МВФ, почему так произошло с тарифами сейчас и что с ними будет дальше», — добавил советник президента Украины.

По его словам, решение о цене на газ может быть принято через несколько недель после завершения переговоров с представителями МВФ.

«Я не вижу проблемы в том, чтобы согласовать вопрос цены на газ с МВФ. Здесь же не идёт речь о том, чтобы тратить деньги налогоплательщиков на дотации «Нафтегазу»… так что здесь не должно возникнуть разногласий с МВФ», — подчеркнул Устенко.

Отметим, переход на рыночные цены на газ является одним из главных условий, которые МВФ выдвигает Украине для продолжения кредитования.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Ирина Верещук согласилась с тем, что население страны не может заплатить по новым тарифам, отметив, что снижение тарифов надо согласовывать с МВФ.