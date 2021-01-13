Украина попросит у МВФ разрешения снизить тарифы на газ
Киев, 13 января, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Украина ведёт переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу снижения тарифов на газ для населения страны. Об этом заявил 13 января советник президента Украины Олег Устенко, сообщило издание Strana.ua.
Он рассказал, что миссия возобновила свою работу после новогодних праздников, и один из вопросов, которые обсуждаются с представителями МВФ, — это вопрос снижения тарифов на газ для населения.
Устенко отметил, что компания «Нафтогаз» продаёт населению газ по текущей рыночной цене, хотя сам газ закупался раньше и по гораздо меньшей цене.
По его словам, решение о цене на газ может быть принято через несколько недель после завершения переговоров с представителями МВФ.
Отметим, переход на рыночные цены на газ является одним из главных условий, которые МВФ выдвигает Украине для продолжения кредитования.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Ирина Верещук согласилась с тем, что население страны не может заплатить по новым тарифам, отметив, что снижение тарифов надо согласовывать с МВФ.