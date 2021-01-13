Ярославль, 13 января, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Антон Кириллов

Кириллов переходит на новую работу — он стал первым заместителем главы территориальной администрации Дзержинского района.

«Дзержинский район является самым густонаселенным районом города. Он для меня родной и хорошо знакомый, поэтому местные вопросы я планирую решать с интересом и полной отдачей. Мэр Ярославля Владимир Волков поставил задачи совместно с главой района Екатериной Юрьевной Мусиновой усилить направление содержания и благоустройства района, решения вопросов ЖКХ и тесного взаимодействия с жителями», — сказал Антон Кириллов.

Антон Кириллов был начальником муниципальной жилищной инспекции Ярославля с августа 2017 года. Обязанности главы МЖИ будет исполнять заместитель начальника Лариса Родионова.