Ярославль, 13 января, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Общероссийский народный фронт наградил благодарственным письмом ярославскую редакцию ИА REGNUM. Письмо от руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова вручил глава ярославского исполкома Игорь Ямщиков.

ОНФ Вручение благодарственных писем в ярославской редакции ИА REGNUM

«Ваши средства массовой информации освещают одни из самых важных для людей тем. Вы молодцы, вы держите эту марку, и нам очень приятно, что независимая коллегия определила вас как наиболее активно сотрудничающих с ОНФ в деле защиты интересов и прав граждан, помогающих решать проблемы жителей», — сказал Игорь Ямщиков.

По словам Игоря Ямщикова, журналисты и общественники делают общее дело: рассказывают о проблемах людей и помогают их решать.

Всего в Ярославской области в День печати благодарственные письма от ОНФ получили три средства массовой информации: ИА REGNUM, портал «ЯрНьюс» и телеканал «Первый Ярославский».