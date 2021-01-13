Санкт-Петербург, 13 января, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Жительница Петербурга, которая в самом начале пандемии коронавируса была принудительно отправлена в обсерватор после поездки за рубеж по постановлению главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой, через суд добилась признания данного документа незаконным. Об этом прецеденте 13 января сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

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В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга с иском к главному государственному санитарному врачу по городу Санкт-Петербургу — руководителю Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой обратилась петербурженка Ирина Арустамян.

В иске автор указала, что 15 марта 2020 года, когда по миру начала распространяться пандемия коронавируса, она вернулась в Санкт-Петербург из туристической поездки в Таиланд. А 24 марта по решению Башкетовой Арустамян была принудительно помещена в ковидный обсерватор на базе пансионата «Заря».

По мнению заявительницы, это было сделано незаконно, поскольку она прибыла из-за рубежа за несколько дней до того, как Башкетова подписала постановление об обязательной изоляции всех прибывающих в город туристов. Кроме того, действующий на тот момент документ правительства РФ лишь рекомендовал гражданам самоизолироваться на 14 дней после возвращения в РФ из ряда стран, в список которых Таиланд на тот момент не входил.

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Таким образом, по мнению Ирины Арустамян, каких-либо требований и обязанностей по самоизоляции она не нарушала. А ее изоляция в обсерваторе была незаконной и нарушила право гражданина на свободу передвижения. Это признали и правоохранительные органы.

«2 апреля 2020 года она была выписана из обсервации СПБГБСУ СО «Пансионат «Заря» в связи с истечением срока обсервации, анализ на COVID-2019 отрицательный. 22 апреля 2020 года следователем Следственного отдела по Выборгскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Арустамян в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 237 УК РФ», — уточнили в ОПС.

Выслушав доводы истицы, суд признал незаконным постановление главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 24 марта 2020 года, вынесенное в отношении Ирины Арустамян.

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