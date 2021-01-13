Киев, 13 января, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Министерство Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий предложило учредить «День памяти жертв вооруженной агрессии РФ». Соответствующее предложение указано в законопроекте о государственной политике во время «переходного периода» для реинтеграции Донбасса и Крыма, который опубликован на сайте министерства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

В документе предлагается выбрать одну из пяти дат, каждая из которых связана с различными событиями 2014 года.

В Донецке, Луганске и Симферополе также предлагается построить памятники «жертвам российской агрессии», а также учредить «День освобождения от «российской оккупации», дата которого пока не определена.

Напомним, ранее глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович рассказал, как Украина будет проводить политику декоммунизации в случае захвата Донбасса и Крыма боевиками ВСУ. Планируется введение «переходного периода» декоммунизации, который будет сопровождаться сносом советских памятников.

Отметим, что, несмотря на заявления украинских властей, звучащие с 2014 года, никаких реальных доказательств «российской агрессии» представлено не было. Вопреки украинской пропаганде, Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь помогает Украине выполнить Минские соглашения.