Москва, 13 января, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В настоящее время главной проблемой продуктового (и не только) рынка является монополизация каналов сбыта четырьмя-пятью общефедеральными торговыми сетями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил бизнесмен, член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста» Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым в России в декабре 2020 года наиболее существенно подорожали куриные яйца, овощи и подсолнечное масло.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатели в продуктовом магазине

«В настоящее время главной проблемой продуктового (и не только!) рынка является монополизация каналов сбыта четырьмя-пятью общефедеральными торговыми сетями. Через них в различных городах и регионах проходит от 40 до 80% розничного товарооборота, — сказал Мурзаев. — Переломным стал 2007 год, когда вступил в силу Закон о рынках, который фактически уничтожил многочисленные мелкооптовые рынки по всей стране под предлогом борьбы с антисанитарией, нарушением правил торговли, исключения фактов торговли просрочкой и т. д.»

Мурзаев подчеркнул, что эти проблемы не остались в прошлом, но они были хорошим поводом и предлогом для того, чтобы продавить закон в пользу сетевой розницы.

«Возьмем для примера подсолнечное масло. До 2007 года наценка от производителя до потребителя на данный продукт составляла, как правило, не более 10%, редко когда доходила до 15%. И это с учетом всех дистрибьюторов, перекупщиков, торговых точек и т. д. Федеральная сеть соглашалась заключить контракт на поставку продукта при условии гарантирования ей возможности делать 5% наценку на полке, чтобы эта цена была не дороже, чем на мелкооптовых рынках. После 2007 года наценка на этот же продукт по сравнению с ценой от производителя стала составлять уже 70−75%!» — рассказал Мурзаев.

Поэтому, как пояснил бизнесмен, сейчас совершенно невозможно сказать, что может подорожать в следующий раз.

«Любой инфоповод может быть использован, как в случае с имбирем и лимонами. Были у нас уже и подорожание гречки, и картошки, и яиц. И будет еще неоднократно. Пока будет сохраняться монополизация каналов сбыта со стороны ограниченного числа игроков», — подытожил Мурзаев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, среди прочих продовольственных товаров на 1,6−4% подорожали охлаждённые и мороженые куры, мороженая рыба, икра лососевых рыб, натуральные рыбные консервы, национальные сыры и брынза, маргарин, майонез.