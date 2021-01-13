Киев, 13 января, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Эффективность вакцины против коронавируса от компании Sinovac в 50%, которую официально закупила Украина — это еще не конечный результат, заявил на брифинге 13 января глава украинского минздрава Максим Степанов.

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«Для начала мы хотим получить конечные выводы исследования, которые публикуются непосредственно компанией-производителем. Потому что сейчас есть только данные пресс-конференции и только по Бразилии, хотя исследования вакцины проводились в разных странах», — отметил чиновник.

По его словам, надо увидеть обобщенные данные по миру, и это «международная практика».

Вместе с тем глава минздрава выразил мнение, что в большинстве стран мира даже эффективность 50% является достаточной для утверждения вакцины, напомнив, что формально Украина заложила в договоре с Sinovac требование минимум 70% эффективности на момент поставки.

Напомним, что 30 декабря Украина внезапно подписала контракт на поставку вакцин с китайской компанией Sinovac. Согласно документу, объем поставки — 1,9 млн доз. 12 января стало известно, что украинская группа фармкомпаний «Лекхим» подписала с Sinovac отдельный договор на поставку 5 млн доз вакцины.

«То есть, как оказалось, Украина закупила самую худшую вакцину в мире, чья эффективность сомнительна», — комментирует ситуацию украинский политический эксперт Сергей Фурса.

Эксперт отмечает, что при этом вакцины закупили очень мало, начали закупать очень поздно — «ведь летом считали, что асфальт лучше вакцины (намек на то, что часть денег из коронавирусного фонда была потрачена правительством на ремонт дорог — ИА REGNUM), и когда весь цивилизованный мир вакцинируется, мы курим бамбук».

Фурса также радуется, что китайская вакцина хотя бы не эффективная, но безвредная.

«Максимум вреда — коррупция при закупке. Но это в рамках украинских традиций», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинская оппозиция договорилась о закупке вакцины в России и даже о возможности производства российской вакцины на украинских предприятиях, однако официальный Киев предпочел игнорировать эти договоренности.