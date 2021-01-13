Москва, 13 января, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Отношение региональной власти к своим гражданам, её честность перед последними, порой оставляет желать лучшего, но этот фактор становится всё более серьёзным в политических прогнозах. Об этом 13 января заявил политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова Григорий Казанков на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM по теме «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии, прогноз».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пандемия показала: есть регионы, где любой человек, который минимальным образом изучал теорию вероятности и математическую статистику, понимает, что статистика по заболеваемости, смертности в результате ковида, таковой не является», — заявил Казанков.

«Не надо считать людей за дураков. Когда это происходит в течение недели, они могут это не заметить. Но когда происходит на протяжении месяцев, они это знают, понимают. И вот расхождение официальной статистики, того, что говорит губернатор, и реальной ситуацией… когда ситуация, транслируемая властью, точно не соответствует действительности, то то, что транслируют граждане, оно является в более чёрные цвета окрашенным, чем есть на самом деле», — указал он.

Такая ситуация заметно проявляется в ряде регионов, например, в Санкт-Петербурге.

«Может быть, внести в рейтинги какой-то критерий, безусловно умозрительный и, наверное, не объективный, не исчисляющийся легко в цифрах… прогнозная эффективность рейтингов была бы ещё лучше, ещё выше, чем есть сейчас», — указал он.

«Я думаю, в таких регионах, из тех, что я знаю, таких регионов около десятка — в этом году будут (проблемы). Которые не объективны, а связаны с неэффективностью управления в части коммуникации власти с (гражданами)», — подчеркнул он.