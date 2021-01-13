Брюссель, 13 января, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В отношениях с ЕС новая американская администрация будет стелить мягче, чем администрация Трампа, но вот будет ли Европе мягче спаться — это вопрос, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 января, комментируя сообщения о причинах отмены визита госсекретаря США Майка Помпео в ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Ранее Reuters сообщил, что глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн и представителивластейЕвросоюза выразили нежелание встречаться с Помпео, в связи с чем ГосдепартаментСШАи отменил его запланированный визит в Европу.

Читайте также: Reuters назвало причину отмены визита Помпео в ЕС

« Нежелание европейцев достойно принять у себя госсекретаря США Помпео, который, видимо, хотел попрощаться с партнёрами, показательна. Администрация Трампа принесла немало неприятностей и Европейскому союзу в целом, и отдельным его членам, с ней было неудобно работать, некоторые её представители, как, например, бывший посол США в ФРГ Греннел, вели себя просто оскорбительно…