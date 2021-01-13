Ялта, Крым, 13 января, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Сотрудник полиции получил ножевое ранение, однако смог задержать дебошира в Ялте, об этом 13 января сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Mr Seb Нож

Участковый уполномоченный полиции отдела полиции «Ливадийский» прибыл на вызов о дебоше — мужчина угрожал безопасности соседей и их имуществу. При задержании нарушитель ранил ножом сотрудника полиции, он нанес удар ему в руку. Несмотря на ранение, полицейский задержал дебошира, позже его поместили в психоневрологический диспансер.

Полицейскому оказана медицинская помощь. Материалы о нападении на полицейского направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.