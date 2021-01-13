Вена, 13 января, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что страна ожидает «сложнейшей фазы» пандемии коронавируса в ближайшие недели.

Борьба с коронавирусом. Лаборатория в Австрии

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«Я думаю, что в ближайшие недели мы будем переживать сложнейшую фазу этой пандемии», — сказал он на специальном заседании Национального совета.

Министр уточнил, что в Европе серьёзно распространился «британский» штамм коронавируса, это приведёт к росту количества инфекций из-за повышенного риска заражения.

Кроме того, добавил он, число поставок вакцин от COVID-19 от производителей «будет значительно ограничено».

Как сообщало ИА REGNUM, в Австрии 4 января подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, который впервые был выявлен в Великобритании.

Первые случаи выявлены в аэропорту Вены — четверо заражены «британским» коронавирусом, у еще одного выявили штамм вируса из ЮАР.