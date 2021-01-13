Москва, 13 января, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В 2021 году в России не стоит ждать резкого роста розничных цен на бензин и дизельное топливо. Об этом 13 января заявил председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Грук ИА Красная Весна

«Не следует ожидать стремительного роста. Пока ситуация спокойная, я бы спрогнозировал рост в пределах ниже инфляции», — сказал Баженов.

По его прогнозу, к концу 2021 года розничные цены на топливо вырастут на 2,5%.