Москва, 13 января, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Пандемия выявила принципиально разный уровень подготовленности регионов по части здравоохранения. Об этом 13 января заявил вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук Ростислав Туровский на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM по теме «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии, прогноз».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Если говорить о сфере здравоохранения, то на фоне пандемии была видна очень разная, я бы сказал, принципиально разная, подготовленность регионов к этому», — заявил Туровский. «Это видно, если говорить о статистике, — вот они, плоды пресловутой оптимизации, на таких показателях, как обеспеченность врачами, которая в разы отличается в российских регионах», — подчеркнул он.

При этом непосредственно в период пандемии были обнаружены огромные расхождения в расходах на сферу здравоохранения.

«Эти расходы отличались в десять раз между регионами. Вопиющая цифра, и говорит она сама за себя, когда между Москвой и Курганской областью различия в расходах на здравоохранение на душу населения были в десять раз», — отметил политолог.