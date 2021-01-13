Калуга, 13 января, 2021, 15:04 — ИА Регнум. 10-летняя калужанка Мелания Чумакова победила во всероссийском онлайн-конкурсе красоты «Самая красивая девочка России» в сезоне 2020 года. Она собрала максимальное количество баллов, сообщает 13 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на организаторов конкурса.

Mostbeautygirl.ru Мелания Чумакова

Жюри конкурса состоит из директоров модельных агентств из всех регионов страны. Победители определяются в каждой возрастной категории. Для участия в конкурсе Мелания Чумакова снялась в ролике, где рассказала о своей родной Калуге и её знаковых местах.

«Я веселая девчонка, живу в Калуге, профессионально занимаюсь танцами и вокалом. Мечтаю стать фотомоделью и сняться для обложки глянцевого журнала» — написала Мелания в своей заявке на конкурс.

Победить Мелании помогли лучезарная улыбка, роскошные волосы и умение держаться в кадре. О конкурсе девочка узнала от своего брата, который занял второе место в конкурсе «Самый красивый мальчик России». Теперь юная калужанка станет официальным лицом журнала «Дети России».

Всероссийский онлайн-конкурс «Самая красивая девочка России» проходит один раз в год. В нём могут принять участие девочки в возрасте до 17 лет.