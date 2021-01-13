Джакарта, 13 января, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Бандар-Лампунге на острове Суматра, сообщает Detik.

Землетрясение

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 13 января 2021 года в 02:54 по местному времени в 15 км к юго-западу от Бандар-Лампунга на глубине 1 км.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.