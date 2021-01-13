Таллин, 13 января, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Новым кандидатом на пост премьер-министра Эстонии станет лидер оппозиционной эстонской Партии реформ Кая Каллас. Об этом 13 января сообщила на пресс-конференции президент республики Керсти Кальюлайд.

EU2017EE Estonian Presidency Кая Каллас

По словам эстонского президента, утром она провел встречу с премьер-министром страны Юри Ратасом, подавшим прошение об отставке, которое вступит в свою силу с 14 января.

«Необходимо восстановить доверие к нашему государству. Сегодня я сделаю предложение Кае Каллас сформировать новое правительство», — заявила Кальюлайд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение об уходе в отставку из-за коррупционного скандала, связанного с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco, принял премьер-министр Эстонии Юри Ратас.