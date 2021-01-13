Дамаск, 13 января, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля нанесли воздушный удар по поддерживаемым Ираном вооруженным формированиям поблизости от сирийско-иракской границы, сообщает со ссылкой на заявления официальных лиц Сирии 13 января Reuters.

U.S. Air Force ВВС Израиля

Удары были нанесены в Эль-Букамале, пограничном городе на реке Евфрат, который находится на главном маршруте снабжения, а также в районах провинции и города Дейр-аль-Зор, где наблюдается большое скопление проиранских вооруженных формирований.

По информации дезертиров и источников в западных разведывательных службах, этот удар носил наиболее масштабный характер.