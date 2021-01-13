Симферополь, 13 января, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Вылет нескольких рейсов отложен в аэропорту Симферополя в первой половине дня 13 января, информация об этом содержится на онлайн-табло аэропорта. Причиной стал густой туман.

Задержка рейса

Так, по данным на 13:30, отложен вылет рейсов в Екатеринбург, Самару, Москву, Новосибирск, которые должны были вылететь между 11:00 и 12:00 по расписанию, также задержаны более поздние рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Соответственно, задержан и прилёт ряда рейсов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодаре 10 января сильный снегопад нарушил расписание международного аэропорта.