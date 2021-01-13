Нижний Новгород, 13 января, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 13 января выявили 2797 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2756 новых носителей коронавируса. Максимальное число заражений SARS-CoV-2, выявленных за сутки в округе, наблюдалось по состоянию на 24 декабря — 3068 новых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 412 159 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 456 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 286, в Самарской области — 279, в Саратовской области — 252, в Ульяновской области — 247, в Кировской области — 229, в Пензенской области — 207, в Удмуртии — 191, в Оренбургской области — 170, в Башкирии — 167, в Чувашии — 95, в Татарии — 87, в Мордовии — 83, в Марий Эл — 48.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 75 811 случаев, в Ульяновской области — 39 616, в Саратовской области — 38 695, в Самарской области — 35 159, в Пермском крае — 34 522, в Оренбургской области — 31 008, в Пензенской области — 28 653, в Кировской области — 28 634, в Удмуртии — 22 302, в Башкирии — 21 235, в Чувашии — 17 640, в Мордовии — 14 600, в Татарии — 14 449, в Марий Эл — 9835.

Полностью выздоровели 352 634 жителя округа, за последние сутки выписаны 2639 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 7469 человек, за минувшие сутки скончались 72 жителя Поволжья, накануне сообщалось о 60 летальных случаях в округе.

Значительное расхождение — больше чем на 110 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 13 января, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 315 человек, в течение последних суток умерли трое жителей республики. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 427 жителей Удмуртии умерли с начала пандемии, трое — в течение последних 24 часов.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 января в России подтверждено 3 471 053 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 22 850 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 2 854 088 жителей России, за сутки выписаны 28 658 человек. 63 370 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 566 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 553 595 человек.