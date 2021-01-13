Москва, 13 января, 2021, 13:35 — ИА Регнум. На внутреннем валютном рынке 13 января рубль приостановил укрепление против ведущих валют, несмотря на продолжение роста цен на нефть в ожидании инфляционных данных в США. Курс доллара растет на 0,4% до 73,80 руб., курс евро — на 0,25% до 90 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Сегодняшние данные по динамике потребительских цен в США в 16−30 могут иметь знаковый характер для рынка на фоне роста инфляционных ожиданий, спровоцированных разговорами о принятии новым Конгрессом и президентом еще одного пакета стимулирующих мер (инвестбанки ожидают, что его размер может составить $600 млрд — $1 трлн).

В ведущих финансовых СМИ уже обсуждают необходимость прояснения ситуации главой ФРС, который ранее заявлял о том, что инфляция не превысит целевой уровень в 2% до 2023 года, что позволит сохранять ставки на нынешнем околонулевом уровне как минимум до 2022 года.

Рост инфляционных ожиданий уже ретранслировался в повышение доходностей на рынке госдолга США, что снижает привлекательность инвестиций на внешних рынках для американских инвесторов. Этот процесс может продолжиться, что будет провоцировать укрепление доллара к прочим валютам.

Нельзя исключать и перепозиционирование в доллар из-за пересмотра траектории заболеваний COVID-19 на фоне роста числа инфицированных, за которыми не поспевает начавшаяся вакцинация, а также появление новых предположительно более «заразных» штаммов коронавируса. По данным ВОЗ, предыдущая неделя стала рекордной по числу инфицированных.

Вдобавок к этому нельзя исключать дестабилизации ситуации в США в преддверии инаугурации нового президента 20 января, что может вызвать переток капиталов инвесторов в безопасные активы, что также может вызвать давление на нацвалюту. В Конгрессе США сейчас идет дискуссия об импичменте Трампа и о запрете ему занимать государственные посты.

Для рубля дополнительным ограничительным фактором выступает внешняя политика Джо Байдена. С первых полос американских СМИ не сходят обвинения российских хакеров в недавней кибератаке на госведомства США, что может стать прологом для новых санкций, которые могут затронуть госбанки и рублевый госдолг.

Поражение кандидатов от республиканцев в Сенат в Джорджии фактически передает контрольный пакет над верхней палатой Конгресса их оппонентам и повышает вероятность недружественных действий в адрес России.

В то же время с фундаментальной точки зрения при столь высоких ценах на нефть, которые по марке Brent удерживаются вблизи $56,50 (+1,9%), рубль должен торговаться на более высоких, чем сейчас, отметках.

Техническая картина не дает ясности в отношении дальнейших перспектив национальной валюты. Курс доллара сформировал коридор в 73,40−75 руб., курс евро — 89,80−92 руб. Выход за ту или иную границу может стать сигналом движения нацвалюты до конца января», — считает эксперт.

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