Новосибирск, 13 января, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Новосибирскую область поступили ещё 4,5 тысяч доз вакцины «Спутник V». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутник V»

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Уточняется, что всего регион получил 10 242 дозы вакцины «Спутник V». Кроме того, в декабре 2020 года поступила тысяча флаконов вакцины «ЭпиВакКорона».

По данным на 12 января прививку против коронавируса поставили 2670 новосибирцев, из них двукратно привиты 1145 человек.

Иммунизацию против COVID-19 в настоящее время в регионе проводят работникам медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, а также пациентам с хроническими заболеваниями.

«Другие категории граждан будем включать в вакцинацию по мере поступления в регион новых партий вакцин», — заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Отметим, что вакцинация организована на базе 23 медицинских организаций Новосибирска и районов области, в которых созданы условия для низкотемпературного хранения вакцины. Перечень медорганизаций расширяется по мере закупки необходимого морозильного оборудования.