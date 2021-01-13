Москва, 13 января, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Госдума в весеннюю сессию продолжит работу над реализацией положений послания президента РФ Федеральному Собранию и законами, направленными на поддержку граждан и экономики на фоне пандемии коронавируса, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«Одна из ключевых задач — продолжить работу над законами, направленными на реализацию послания президента, а также над законами во исполнение новых норм Конституции. Еще одно важнейшее направление — поддержка граждан и экономики в период пандемии», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам спикера Госдумы Володина пандемия коронавируса практически не сказалась на законодательной работе, об этом свидетельствует и законотворческий портфель.

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