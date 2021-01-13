Кострома, 13 января, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Костромской области значительно возросло число уголовных дел, возбуждённых по фактам незаконного получения пособия по безработице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД по региону.

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За 2020 год в области было возбуждено 52 подобных дела, в то время как в течение всего 2019 года полицейским и работникам прокуратуры удалось обнаружить лишь четверых лжебезработных.

Основная масса дел в прошедшем году была возбуждена с начала марта, когда правительство России повысило размер пособия по безработице для потерявших занятость с 1 марта 2020 года до 12 тысяч рублей.

Рекордсменом по числу случаев подобного мошенничества по итогам уходящего года стала Шарья. В этом городе полицейские выявили 14 прецедентов с пособием.

Практически во всех случаях жители региона регистрировались в центрах занятости в качестве безработных, начинали получать пособие, затем устраивались на работу, но не предупреждали об этом специалистов.

Всего за 2020 году костромские лжебезработные получили незаконным путём от государства около миллиона рублей.

Ранее в интервью ИА REGNUM о «любопытной» ситуации, сложившейся на рынке труда региона, говорила руководитель Костромастата Ирина Половникова. Она отмечала, что значительное увеличение числа безработных в регионе произошло из-за того, что на учёт в центры занятости в условиях пандемии начали массово вставать граждане, работавшие без оформления. По данным на конец декабря 2020 года, в Костромской области имелось 11,7 тысячи нетрудоустроенных граждан и 7,4 тысячи вакансий.