Москва, 13 января, 2021, 12:39 — ИА Регнум. На Украине продолжают грубейшим образом нарушать права журналистов, и это не может не вызывать озабоченности. Об этом заявлено в комментарии Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства 13 января по случаю Дня российской печати.

Бронежилет press

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«Обоснованную и серьёзную обеспокоенность продолжает вызывать ситуация с безопасностью журналистов на Украине», — говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что Россия «неоднократно обращала внимание международного сообщества на опасные тенденции, которые выливаются как в неприкрытую цензуру, так и в грубейшие нарушения прав журналистов вплоть до их физической ликвидации».

Так, отмечают в МИД РФ, до сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам целого ряда журналистов, в том числе Олеся Бузины, Сергея Долгова, Павла Шеремета, Антона Волошина и Игоря Корнелюка.

«Представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию, которое происходит с фактической подачи официального Киева, давно вставшего на путь репрессий в отношении СМИ, журналистов и подавления инакомыслия», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически не приемлет действий в отношении её граждан, подобных действиям службы безопасности Украины в отношении журналистов российских СМИ. По его словам, особенно такие действия недопустимы, когда причиной этих действий по ограничению свободы и по предъявлению тяжких обвинений является их профессиональная деятельность.