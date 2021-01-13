Ситуация с безопасностью журналистов на Украине беспокоит МИД РФ
Москва, 13 января, 2021, 12:39 — ИА Регнум. На Украине продолжают грубейшим образом нарушать права журналистов, и это не может не вызывать озабоченности. Об этом заявлено в комментарии Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства 13 января по случаю Дня российской печати.
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Дипломаты отмечают, что Россия «неоднократно обращала внимание международного сообщества на опасные тенденции, которые выливаются как в неприкрытую цензуру, так и в грубейшие нарушения прав журналистов вплоть до их физической ликвидации».
Так, отмечают в МИД РФ, до сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам целого ряда журналистов, в том числе Олеся Бузины, Сергея Долгова, Павла Шеремета, Антона Волошина и Игоря Корнелюка.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически не приемлет действий в отношении её граждан, подобных действиям службы безопасности Украины в отношении журналистов российских СМИ. По его словам, особенно такие действия недопустимы, когда причиной этих действий по ограничению свободы и по предъявлению тяжких обвинений является их профессиональная деятельность.