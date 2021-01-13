Москва, 13 января, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Британский журнал The Economist объявил российский рубль самой недооценённой в мире валютой с учётом «индекса бигмака». Его рассчитывают на основании предположения, что некий товар должен по всему миру стоить одинаково.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

В США гамбургер бигмак продают в настоящее время в среднем за $5,66, тогда как в России — за $1,81, то есть за 135 рублей. Для «уравнивания» стоимости доллар должен стоить 23,85 рубля, но в реальности он дороже более чем втрое.

Эксперты считают курс рубля заниженным на 68%, а с учетом поправки на уровень ВВП РФ на душу населения — на 47,3%. Это максимальный показатель в мире. Весьма недооценёнными также сочли гонконгский доллар (на 46,8%) и турецкую лиру (на 39,7%).

«Индекс бигмака» используют для определения паритета покупательной способности (ППС) и расчета «реальных» обменных курсов валют.