Вашингтон, 13 января, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Вполне вероятно, что средичленов Республиканской партии США немало тех, кто не поддерживаетДональдаТрампа, ново главе угла у большинства республиканцев будет стоять забота о своём электорате, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 января, комментируя резолюцию палаты представителей Конгресса США.
Как сообщалось ранее, члены палаты большинством голосовпредложили вице-президентуМайку Пенсу отстранитьТрампаот власти, воспользовавшись 25-й поправкой к Конституции о неспособности главы государства исполнять свои обязанности. Пенсеще до утверждения резолюции заявил, что не будет действовать таким образом. Заутверждение резолюции проголосовал лишь один республиканец.
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«Республиканцы в США предпримут всё необходимое, чтобы не допустить отстранения Дональда Трампа от власти до 20 января. Соответственно будет действовать и вице-президент Пенс. Впрочем, Пенс уже заявил о том, что считает идею применения к Трампу 25-й поправки к конституции США вредной. Не пройдёт и импичмент Трампа.
Вполне вероятно, что среди республиканцев немало тех, кто внутренне не поддерживал и не поддерживает Трампа в принципе и тем более не согласен с его действиями в последние недели. Некоторые из них даже публично заявляют об этом. Тем не менее, уверен, во главе угла у большинства республиканцев будет стоять забота о своём электорате. Отказаться от Трампа, которого этот электорат в своём подавляющем большинстве поддерживает, значило бы отказаться от тех, кто голосует за Республиканскую партию. Этого, конечно, не произойдёт.
По итогам состоявшейся выборной кампании республиканцам в США предстоит провести глубокое осмысление и своей идеологической платформы, и политической практики. В них будут внесены поправки, но основой консервативной политики в США, если таковая, несмотря на массированную атаку со стороны либерально-глобалистских сил, сохранится, останется всё же трампизм, хотя и в несколько трансформированном в сторону преодоления присущего Трампу узкого понимания национальных интересов США виде», — отметил Михаил Демурин.