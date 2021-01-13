Санкт-Петербург, 13 января, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Петербург, как и ожидалось, поступили 20 тысяч доз вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), а до конца января в регионе ожидают поставку еще 68 тыс. доз отечественной вакцины от COVID-19. Об этом 13 января сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

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По состоянию на среду, с начала прививочной кампании в городе привиты 15 352 человека, из них полностью закончили цикл вакцинации, состоящий из двух доз, 630 человек.

Помимо медиков, социальных работников, педагогов, сотрудников силовых структур в городе проходит вакцинация представителей средств массовой информации и петербуржцев старше 60 лет, имеющих хронические заболевания.

«По мере поступления вакцины перечень категорий лиц, подлежащих вакцинации, будет расширяться», — уточнили в Смольном.

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Отметим, в настоящее время в городе открыты 70 прививочных пунктов, однако по поручению губернатора Александра Беглова, планируется увеличить их число до ста.