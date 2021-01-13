Рубцовск, Алтайский край, 13 января, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Алтайским коммунальщикам лишь к обеду 13 января удалось устранить аварию в тепловой камере диаметром 400 мм, произошедшую в Рубцовске. Судя по информации с официального сайта мэрии города, в течение нескольких часов в мороз без отопления оставались 3360 человек.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день. 1858

Для устранения ЧС потребовались работы по сварке сварочного стыка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 января, жителей Алтайского края вновь предупредили об ухудшении погодных условий в связи с понижением температуры до — 25 °C.

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