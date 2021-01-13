Элиста, 13 января, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на SARS-CoV-2 получил 91 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 13 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В ковидных стационарах на лечении находятся 772 пациента. Из них 21 человек находится в тяжёлом состоянии, 121 человек — в госпиталях для долечивания. Режим самоизоляции соблюдают 4 тыс. 310 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 16 тыс. 64 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 13 тыс. 355 человек.