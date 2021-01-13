Ёнсан-гун, Южная Корея, 13 января, 2021, 11:54 — ИА Регнум. На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Picryl.com Морские пехотинцы США на военной базе в Южной Корее

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По их словам, коронавирус был выявлен у американского военнослужащего и южнокорейца, работающих на базе в Ёнсане. В настоящее время заражённые изолированы. В ближайшее время гражданин США будет переведён на базу «Кэмп Хамфрис» для лечения, я гражданин Южной Корее — помещён в местное медицинское учреждение.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 583.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 562 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 70 212.

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