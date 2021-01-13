Ярославль, 13 января, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Ярославской области проводится административное расследование по факту гибели рыбы в Некрасовском районе на реках Келноть и Рыбинка. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Защитная дамба в устье Рыбинки

Замор произошёл в декабре прошлого года. Реки Келноть, Рыбинка и связанные с ними озера регулируются искусственно. Они находятся на защищенных землях Костромской низины ниже уровня Горьковского водохранилища. Вода из них откачивается насосными станциями в устьях рек. Как выяснилось, у федерального учреждения не было денег на откачку воды.

«Как доложил директор управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ярославской области Сергей Маслобоев, осенью прошлого 2020 года в «Ярославльмелиоводхоз» неоднократно поступали обращения жителей о подтоплениях территорий в районе рек Келноть и Рыбинка, но денежные средства на откачку воды поступили в учреждение лишь в ноябре 2020 года. После этого, вплоть до 20 декабря, продолжалась откачка воды», — говорится в сообщении на странице департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM местный житель, откачка воды после ледостава привела к тому, что лёд просел, рыбе стало не хватать кислорода и она начала массово гибнуть. Как полагают жители низины, откачивать воду зимой не было никакого смысла, это надо было делать летом. Собеседник ИА REGNUM рассказал, что откачка производится крайне нерегулярно. Это приводит к высокому уровню грунтовых вод, затоплению подвалов и овощных ям, подтоплению участков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3161774" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В «Ярославльмелиоводхозе» свою вину в гибели рыбы не признают. Там говорят, что откачали воду до значений выше минимальных.

«По проекту строительства Горьковской ГЭС минимальный уровень воды в реке Рыбинке должен составлять не менее 80,5 метра, в реке Келноть — 79,5 метра. На сегодняшний день отметки уровня воды у насосных станций на реке Рыбинке — 81,58 метра, на Келноти — 80,6 метра, что выше минимально допустимых», — заявил директор ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ярославской области» Сергей Маслобоев.

Почему деньги на откачку воды поступили не вовремя, в департаменте АПК не уточнили. Между тем проблема своевременности работы насосных станций ярославской части Костромской низины требует решения.

По факту случившегося в региональном департаменте АПК состоялось совещание с участием представителей Главрыбвода, Ярославльмелиоводхоза, отдела территориального управления Росрыболовства, департамента охраны окружающей среды и природопользования региона. На совещании прозвучало мнение, что проектные минимальные уровни в Рыбинке и Келноти устарели, так как русла заилились и реки стали более мелкими.