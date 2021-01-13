В Ярославской области рыба массово погибла из-за медлительности властей?
Ярославль, 13 января, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Ярославской области проводится административное расследование по факту гибели рыбы в Некрасовском районе на реках Келноть и Рыбинка. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.
Замор произошёл в декабре прошлого года. Реки Келноть, Рыбинка и связанные с ними озера регулируются искусственно. Они находятся на защищенных землях Костромской низины ниже уровня Горьковского водохранилища. Вода из них откачивается насосными станциями в устьях рек. Как выяснилось, у федерального учреждения не было денег на откачку воды.
Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM местный житель, откачка воды после ледостава привела к тому, что лёд просел, рыбе стало не хватать кислорода и она начала массово гибнуть. Как полагают жители низины, откачивать воду зимой не было никакого смысла, это надо было делать летом. Собеседник ИА REGNUM рассказал, что откачка производится крайне нерегулярно. Это приводит к высокому уровню грунтовых вод, затоплению подвалов и овощных ям, подтоплению участков.
В «Ярославльмелиоводхозе» свою вину в гибели рыбы не признают. Там говорят, что откачали воду до значений выше минимальных.
Почему деньги на откачку воды поступили не вовремя, в департаменте АПК не уточнили. Между тем проблема своевременности работы насосных станций ярославской части Костромской низины требует решения.
По факту случившегося в региональном департаменте АПК состоялось совещание с участием представителей Главрыбвода, Ярославльмелиоводхоза, отдела территориального управления Росрыболовства, департамента охраны окружающей среды и природопользования региона. На совещании прозвучало мнение, что проектные минимальные уровни в Рыбинке и Келноти устарели, так как русла заилились и реки стали более мелкими.