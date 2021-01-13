Кызыл, 13 января, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В районах Тувы продолжают обследовать здания на предмет повреждений после мощного землетрясения в Монголии, которые почувствовали во многих регионах Сибири. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, на территории пяти районов и Кызыла введён режим ЧС.

Angelo_Giordano Землетрясение

Как отмечается, на территориях города Ак-Довурак, а также Тоджинского, Пий-Хемского, Барун-Хемчикского районов повреждений зданий не обнаружено.

«На территориях восьми кожуунов обнаружены повреждения на 51 объекте, продолжается работа местных комиссий по актированию результатов», — добавили в правительстве.

Читайте также: После землетрясения в детских садах Улан-Удэ выявлены трещины