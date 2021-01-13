Москва, 13 января, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму подвело итоги программы кешбэка за туры по России в 2020 году. В двух этапах программы приняли участие около 300 тыс. человек, сообщили в Ростуризме.

Дарья Драй ИА REGNUM Туризм

В рамках программы граждане приобрели туров с кешбэком на 6,5 млрд рублей. Туристам за поездки по России государство вернуло порядка 1,2 млрд рублей. Регионы за счет реализации программы получили около 13 млрд рублей

Продажи туров у крупных туроператоров в период действия кешбэка выросли на 40%, у агрегаторов — на 10−15%. Активность бронирований в гостиницах курортного формата и домах отдыха увеличилась на 15−20%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что программа туристического кешбэка продолжится и будет расширена.

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