Калуга, 13 января, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Калуге утром 13 января на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Ленина и Московской 37-летняя женщина за рулём автомобиля Mitsubishi Pajero наехала на мальчика двух лет и девочку четырёх лет, которых мать перевозила на снегокате. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.mchs.gov.ru На месте ДТП

После ДТП оба ребёнка госпитализированы в детскую областную больницу. Мать детей не пострадала. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники с участием несовершеннолетних участников дорожного движения зарегистрировано шесть ДТП, в которых восемь детей получили ранения.