Москва, 13 января, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM сегодня, 13 января, проходит двадцать девятое заседание экспертного клуба «Регион».

ИА REGNUM
Круглый стол «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии, прогноз»

Тема заседания: «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии, прогноз».

Вопросы для обсуждения:

  1. Презентация VIII рейтинга эффективности управления в субъектах РФ в 2020 году.
  2. Качество управления: растёт или падает?
  3. Кремль и эффективность регионального менеджмента: новые критерии и новый стиль.
  4. Эффективность управления и большие выборы — 2021.
  5. Региональные элиты и их влияние на систему управления.
  6. Эффективность управления, ее влияние на протест и протестные настроения.

В заседании принимают участие:

Орлов Дмитрий Ивановичпредседатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук
Журавлев Дмитрий Анатольевичгенеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук
Туровский Ростислав Феликсовичвице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук
Минтусов Игорь Евгеньевичпрезидент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М»
Казанков Григорий Михайловичполиттехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова
Максимов Андрей Альбертовичруководитель компании «Максимов консалтинг»
Нейжмаков Михаил Игоревичведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций
Шаповалов Владимир Леонидовичзаместитель директора Института истории и политики МПГУ
Жаров Максим Викторовичполитолог
Марков Сергей Александровичдиректор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ
Гусев Дмитрий Геннадьевичпредседатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group
Геращенков Илья Александровичруководитель Центра развития региональной политики (ЦРРП)

Приглашаем присоединиться к просмотру.