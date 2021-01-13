Санкт-Петербург, 13 января, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние сутки лабораторно подтвердили 3003 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 272 случая больше, чем сутками ранее. Таким образом, после однодневной паузы город вновь вернулся на уровень немногим более трех тысяч новых случаев инфекции в сутки, на котором он пребывает с 7 января 2021 года. При этом Петербург опять стал «первым» в России по суточной смертности от ковида.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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За прошедшие сутки в Петербурге выписаны по выздоровлении 3425 пациентов, ранее заболевших COVID-19. Это на 2167 человек больше, чем в предыдущие сутки, и один из самых высоких суточных показателей выздоровления за время пандемии.

К сожалению, по суточной смертности от COVID-19 Петербург в этот раз получил печальное «лидерство» среди всех регионов РФ. Это произошло впервые в наступившем году. За последние сутки в Северной столице подтверждено 78 летальных исходов, это больше, чем в Москве (76 случаев).

Нарастающим итогом в Петербурге выявлено 284 773 случая заражения за время пандемии. Выздоровели 172 972 человека. Скончались от ковида 8566 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, количество обращений за медицинской помощью пациентов с подтвержденным COVID-19 в Петербурге возросло за последние семь дней на 64%.