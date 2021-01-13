Москва, 13 января, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Менее чем за неделю до купания в проруби по возможности лучше не делать прививку от COVID-19, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Оптимальные сроки для вакцинации в данном случае — семь дней до или через два дня после крещенских купаний», — цитирует ее РИА Новости.

Она уточнила, что погружение в ледяную воду влияет на иммунитет и это необходимо учитывать при планировании прививки.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению медиков, незакалённый человек, окунувшись в прорубь, рискует получить простудное заболевание или воспаление лёгких. От переохлаждения снижается иммунитет. Но вреднее всего купание в ледяной проруби для людей, страдающих сердечно-сосудистыми или другими хроническими заболеваниями.

Перепад температур может вызвать аритмию, резкое повышение или понижение артериального давления и, как следствие, инфаркт или инсульт.

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