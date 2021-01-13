Казань, 13 января, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Арбитраж Татарии 15 февраля 2021 года планирует рассмотреть требование конкурсного управляющего ООО «Страховая группа «АСКО» — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». С двух бывших топ-менеджеров компании-банкрота пытаются взыскать более 552 млн рублей убытков, передаёт ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

12 января 2021 года судья Гараева приняла ходатайство госкорпорации к производству, назначив дату слушаний. В качестве ответчиков по делу выступают бывший директор компании Алексей Курлович и его экс-заместитель Евгений Степанов. Им вменяются убытки в размере 552 139 282 рубля. Управляющий усмотрел в действиях фигурантов переводы средств «в пользу технических контрагентов», замещение ликвидных ценных бумаг векселями технической организации и приобретение доли в уставном капитале технической организации.

Напомним, набережночелнинская компания была признана банкротом в марте 2018 года. В тот же год временная администрация подала заявление в правоохранительные органы, указав, что были похищены не только денежные средства компании, но и бланки строгой отчётности. Позднее к нему добавились эпизоды по хищению средств через сделки с ценными бумагами, недвижимостью и вложением в уставный капитал ООО «УК «Ассет Сити Менеджмент».

8 февраля 2018 года Центробанк России отозвал лицензию у страховой компании.