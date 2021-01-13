Москва, 13 января, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового детского сада в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы. Об этом 13 января сообщается на сайте комитета государственного строительного надзора столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Дошкольная образовательная организация рассчитана на 225 мест. Объект расположен по адресу: Старокрымская улица, владение 13 и входит в состав ЖК «Эталон Сити».

Учреждение будет принимать детей в возрасте от трех до семи лет. Помимо нескольких спален и раздевалок в здании будут физкультурный и музыкальный залы, столярная мастерская, медицинские помещения.