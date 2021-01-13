Пекин, 13 января, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Песчаные бури ожидаются в ряде северных районов Китая в ближайшие три дня, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

Pixabay.com Песчаная буря

С 13 по 15 января мощные ветра песчаные бури обрушатся на ряд районов провинций Шэньси, Ганьсу и Шаньси, а также Внутренней Монголии и Нинся-Хуэйского автономного района.

Задымленность ожидается в регионе Пекин — Хэбэй — Тяньцзинь, сообщили в центре. По прогнозам Национального метеоцентра Китая, погода улучшится лишь к 15 января, когда ветра постепенно сойдут на нет.