Москва, 13 января, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Министерство юстиции России подготовило законопроект, согласно которому ведомство может получить доступ к сведениям, являющимся банковской тайной. Об этом 12 января сообщают «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM В отделении банка

Подготовленные поправки предполагают включение Минюста в перечень организаций, которые имеют право на получение сведений, являющихся банковской тайной.

«Проект федерального закона разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью НКО», — сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве уточнили, что для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством, реализация положений законопроекта не повлечет никаких негативных последствий.

Сообщается, что поддержать инициативу готовы в профильном комитете Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий регулирование деятельности физических лиц и организаций, признанных иностранными агентами и занимающихся политической деятельностью на средства из-за границы.

Согласно закону, физические лица, получающие денежные средства на политическую деятельность в России из-за рубежа, признаются иностранными агентами.

Такой же статус могут получить незарегистрированные политические НКО, которые также получают денежные средства на свою деятельность из-за границы. Такие НКО и физлица должны обращаться в Минюст для включения в реестр.

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