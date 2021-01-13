Калуга, 13 января, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Более 41 млн рублей задолжал предпринимателям региональный экологический оператор (КРЭО) по шести ранее заключённым контрактам. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Anton Starikov Деньги

Надзорным органом в адрес директора предприятия внесено представление. По постановлению прокуратуры начальник отдела закупок привлечён к административной ответственности в виде денежного штрафа.

После вмешательства прокуратуры долги перед предпринимателями погашены полностью.