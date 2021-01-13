Таллин, 13 января, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Решение об уходе в отставку из-за коррупционного скандала, связанного с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco, принял премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Он сообщил об этом 13 января на своей странице в соцсети Facebook.

EU2017EE Estonian Presidency Юри Ратас

«В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики», — говорится в сообщении главы эстонского правительства.

Также Ратас уточнил, что такое решение было им принято после проведения консультаций с правлением и фракцией Центристской партии и с наиболее близкими коллегами, в результате чего он посчитал уход с занимаемого поста наиболее правильным в сложившейся ситуации.

При этом он отметил, что уверен в том, что следственные органы выполнят свою работу по данному делу профессионально и беспристрастно и выяснят при этом правду.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что он считает невозможным проведение в республике референдума о присоединении страны к России.