Москва, 13 января, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») запросил в Генпрокуратуре о ситуации в частных домах престарелых, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.

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«Необходимо понять в первую очередь, какие пробелы существуют в законодательстве, и устранить их, чтобы наши пожилые граждане были должным образом защищены в любом доме престарелых, вне зависимости от того, кому он принадлежит», — отметил Пискарёв.

Запрос направлен в связи с участившимися случаями гибели людей в результате пожаров в частных домах престарелых.

Парламентарий обратил внимание на то, что в 2020 году и в январе 2021 года в Москве, Тюменской и Московской областях, Башкирии в таких пожарах погибли более 30 человек, десятки пострадали.

Пискарёв запросил информацию «о проводившихся органами прокуратуры проверках исполнения законодательства в указанной области, выявленных нарушениях, принятых мерах, а также предложениях по совершенствованию законодательства».