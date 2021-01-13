Ярославль, 13 января, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Видео нападения женщина также выложила в соцсетях. Все произошло в самом центре города, на площади Богоявления. Автомобиль Ильичёва подрезала «Мазда» с разбитым задним крылом. Из машины вышел молодой мужчина, который начал бросаться на автомобиль Ильичёвых.

Страница Оксаны Ильичёвой в Facebook Разбитое зеркало автомобиля Ильичёвых

«Ехали из дома, свернув с Малой Пролетарской на Московский. Ехали с соблюдением скоростного режима. Никого не подрезали и перестроение было с включением поворотников. На площади Богоявления начался какой-то ад, особенно для ребенка, который сидя в своём кресле слышал и видел этого чудака на букву «М». Чудак орал и показывал на свою битую машину со словами «посмотри, что ты сделал!», — написала Оксана Ильичёва.

Когда Ильичёвы попытались уехать, мужчина бросился на капот. Кроме того, он разбил зеркало заднего вида. Пострадавшие написали заявление в полицию.

Комментаторы поста в Facebook сошлись на том, что работали автоподставщики, целью которых был шантаж владельцев автомобиля. Ярославцы также пишут, что мошенники не в первый раз действуют в Ярославле и задают логичный вопрос: где полиция? И что происходит в Ярославле, если на центральной площади среди бела дня применяют методы из 90-х годов?

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.