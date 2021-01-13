Джакарта, 13 января, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан принял министра иностранных дел Китая Ван И в районе, прилегающем к озеру Тоба, Северная Суматра, сообщает Antara.

UN Geneva Ван И

Стороны обсудили расширение стратегического сотрудничества в области инвестиций и торговли.

Ожидается, что прибытие главы МИД Китая на озеро Тоба будет способствовать развитию хорошего и устойчивого сотрудничества между двумя странами.

По данным источника, Ван И планируют совершить пеший поход и посетить несколько исторических мест вокруг озера Тоба.

Глава МИД Китая также посетит Джакарту, чтобы встретиться с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и президентом Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Китая посетит с рабочим визитом Индонезию и ещё три государства Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с 11 по 16 января 2021 года.

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