Владивосток, 13 января, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Все экстренные и оперативные службы Приморья приведены в режим повышенной готовности — региональное МЧС объявило экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении на 15−16 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Снегопад

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Сильный снегопад, который продолжится и ночью, прогнозируют днём 15 января. Обильные осадки от 10 до 18 мм за 12 часов и менее пройдут во Владивостоке, Артёме, Находке, Партизанске, Уссурийске, Большом Камне, Фокино, в Анучинском, Лазовском и Чугуевском округах, Михайловском, Надеждинском, Ольгинском, Партизанском, Хасанском, Черниговском и Шкотовском районах.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Приморья соблюдать требования безопасности на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главного синоптика Приморья Бориса Кубая, выпавший 12 января снег связан с высотной фронтальной зоной в тропосфере, и к концу рабочей недели ожидается третий, замыкающий и более активный циклон. Количество снега может значительно повыситься — от умеренного до сильного.